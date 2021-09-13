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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda aşı ve PRC testi denetimi

13 Eylül 2021 16:45

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arası otobüsler ile şehirler arası ulaşımda başlayan aşı ve PCR testi zorunluluğu ile ilgili denetim sürüyor. Aşı, PCR testi, otobüs sefer bilgileri, güzergah bilgileri ve yolcu bilgilerinin kontrol edildiği denetimler gün içerisinde de devam edecek.

Aşısı bulunmayan ya da negatif sonuçlu PCR testi yaptırmayan yolcular otobüslerden indirilerek, test için hastanelere yönlendirildi. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerinde negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmeleri zorunluluğu getirilmişti. Yayınlanan genelgeyle birlikte geçtiğimiz haftalarda uygulamaya konulan kararla ilgili denetimler sürüyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında sefere çıkan otobüslere yönelik denetim yapıldı. Resmi ve sivil trafik polislerinin katıldığı uygulamada otogar çıkışında durdurulan otobüsler titizlikle kontrol edildi. Aşı ve PCR testi uygulamasının da yapıldığı denetimlerde otobüslerin lastik diş derinlikleri, takometreleri, emniyet kemerleri ve evrakları kontrolden geçirildi. Uygulama sırasında otobüslerin içine binen trafik polisleri yolculara emniyet kemeri takmanın önemini anlattı. Aşı, PCR testi, otobüs sefer bilgileri, güzergah bilgileri ve yolcu bilgilerinin kontrol edildiği denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi.

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