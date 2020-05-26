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Aslında ne oldu?

'15 Temmuz darbe girişiminin mimarı olan generali kim korudu, kim kolladı?'

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

26 Mayıs 2020 15:02

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda eski Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak Genelkurmay’da tutuklanan eski Tümgeneral Mehmet Dişli hakkındaki tartışma yaratan açıklamalarını değerlendirdi. 

"15 Temmuz darbe girişiminin mimarı olan generali kim korudu, kim kolladı? Eski Başbakan Davutoğlu' nun iddiasına iktidar/saray/Beştepe cephesi neden sessiz?" diye soran Tezkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu konuyu sorduğunu hatırlatarak, "Bunun emeklisi istenmiş birileri karşı çıkmış. Kılıçdaroğlu katıldığı televisyon progframında gündeme getirip 'Bu işten sorumlu Cumhurbaşkanıdır. Ben diyorum ki Cumhurbaşkanı falan değil. Bu işten kim sorumlu biliyor musunuz. Bu işi Cumhurbaşkanına kim verdi. Çünkü birileri gidip Cumhurbaşkanına 'Bu Mehmet Dişli bize lazım' öyle veya böyle 'lazım' dedi. Onu diyen kim. Acaba Hulisi Akar mı başka  birisi mi? Mehmet Dişli'yi karagâhta tutmak için çaba sarf eden kişi kim? 15 Temmuz'un kilit noktası bence burada" diye konuştu.

Ne Olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan olarak başkanı olduğu 2015 Yüksek Askeri Şûrası’nda, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak Genelkurmay’da tutuklanan eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin MİT’ten gelen raporlar doğrultusunda emekli edileceğini, ancak kararın son anda uygulanmadığını açıkladı. Davutoğlu, Dişli’nin, halen MİT Başkanı olan Hakan Fidan’ın, kendisinin de katıldığı talebine rağmen, Dişli’nin emekli edilmediğini vurguladı.

Mehmet Dişli kimdir?

2018'de büyükelçi olarak atanan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kardeşi olan eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay ‘Çatı’ davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

 

 

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