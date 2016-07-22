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15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’nında neler yaşandı?

22 Temmuz 2016 21:21

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda yaşanan tarihi anların görüntüleri ortaya çıktı. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi çok sayıda asker Atatürk Havalimanı’na gelmişti. Havalimanının kapılarını tutan askerler girişlere izin vermemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokaklara dökülen İstanbulluların gittiği en önemli adreslerden biri de Atatürk Havalimanı olmuştu. Vatandaşlar kısa sürede havalimanı çevresini doldurmuş darbeciler ise tankları çekmek zorunda kalmıştı. O anlara ait yeni ortaya çıkan görüntülerde bu hareketli anla en çarpıcı detaylarıyla görülebiliyor.

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