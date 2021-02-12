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15 Şubat'ta ilk ders zili çalacak köy okullarında çalışmalar devam ediyor

12 Şubat 2021 16:14

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı yüz yüze eğitimin ara verildiği köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren eğitim başlıyor.

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı yüz yüze eğitime bir süre ara verilmişti. 15 Şubat'tan itibaren köy okullarında yüz yüze eğitim tekrar başlıyor. Bundan dolayı okulların öğrenciler için uygun bir duruma getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ankara Kavaklı İlkokulu ve Ortaokulu'nda okul çalışanları ve öğretim görevlileri okulu 15 Şubat için hazırlamaya gayret gösteriyor. Okulda hazırlanan halkalar sayesinde öğrenciler sıra olurken 1,5 metre mesafe kuralına uygun bir şekilde sıralanacak. Öğretmenlerin daha önce hazırladığı oturma düzenine göre öğrenciler sıralarına oturacak. Sınıf askılıklarında ise birer sıra boşluk bırakılacak.

Okullarda görevlendirilen güvenlik görevlileri, girişte önce maske denetimi yaptıktan sonra öğrencilerin ateşini ölçecek. Okul yönetimi tarafından maskesi olmayan öğrencilere maske temin edilecek. Her teneffüs arasından sonra ise öğrencilerin dokunma ihtimali olan her yer dezenfekte edilecek. Hemen hemen okulun her yerine asılan korona virüs tedbir levhaları ile öğrencilerin bilinçlenmesi sağlanacak.

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