15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtuldu, o anları böyle anlattı

Balıkesir-Edremit karayolunda geçen pazar 15 kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı kazadan emniyet kemerinin takılı olması sayesinde hafif yaralı olarak kurtulan 18 yaşındaki Didem Özcan, o anları anlattı.

Balıkesir'de geçen pazar günü 15 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı otobüs kazasından kurtulan Didem Özcan, kazanın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Üniversite sınavına girdiğini ve sınav stresini atmak, rahatlamak için Kocaeli'den, Balıkesir'in Ayvalık'ın ilçesinin Sarımsaklı Mahallesine tatile gittiğini belirten Didem Özcan, kazadan emniyet kemeri takma alışkanlığı sayesinde kurtulduğunu söyledi.

"Emniyet kemeri takma alışkanlığım var"

Didem Özcan kazayı ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"İlk kez otobüs ile seyahat ediyordum ve yalnızdım. Otomobilden emniyet kemeri takma alışkanlığımız var. Otobüste de emniyet kemerim bağlıydı. Kısa yollarda bile, kazalar zaten saniyelik olaylar olduğu için tedbirimizi alıyoruz. Birden bağrışmalar oldu. Otobüs uçtu. Karanlıkta takla attığımızı hatırlıyorum. Kalktığımda yürüdüm, belimi çok hissetmedim. Kolumda yara vardı, kanamam vardı. Belimdeki gömleği çıkartıp hemen oraya sardım. Arka tarafta hiç ses yoktu. Çok erken bir saatti. Ön tarafa yürüdüğümde Sudenaz diye bir arkadaşta telefon vardı. O da şoktaydı büyük ihtimal. Ondan telefonu alıp, hemen 112'yi aradım. 2 arkadaş daha vardı. Onlarda da kesikler vardı. Sonra belime ağrı girdi. Nerede olduğumuzu da bilemediğim için tam tarif edemedim. Sudenaz arkadaşımız hemen konum attı. O arada otobüsün motoru çalışıyordu. Ben patlama olabilir diye yürümüştüm zaten. Kazayı gören biri durmuş, bir ağabey geldi. Otobüsün motorunu kapattı. Ondan sonra zaten ben yürürken baktığımda hiç ses bile yoktu, herkes bir yerlere saçılmıştı. Çok kötüydü. Ölüler olduğunu anlamıştım. Eğer belim kötü olmasaydı ilkyardım yapacaktım, hatta kızlara söyledim ama herkes şoktaydı. Ondan sonra biz zaten ambulans çağırdık, hemen geldiler. Hepimize boyunluk taktılar. Önce en ağır yaralılara baktılar. Ben iyi olduğum için son beni aldılar. Ondan sonra işte itfaiye ekipleri olsun, polisler olsun hepsi ilgilendiler."

"Emniyet kemeri takmadıkları için çok uzağa sıçramışlardı"

"Hastaneye gittiğimde belimde çatlama olduğunu öğrendim. Tomografi çekildi. Hemen Vali Bey geldi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Anında olayın içindeydi. Yakından ilgilendi. İhtiyacımız olup olmadığını sordular, yanımızdan ayrılmadılar. Hemen herkes bizimle ilgilendi hastanede. Eve geldiğimde de aynı şekilde sürekli aradılar, sürekli nasıl olduğumu ve neye ihtiyacım olduğunu sordular. Hiç yalnız bırakmadılar. Şu an durumum iyi. Herkese çok geçmiş olsun. Gerçekten kötü bir durumdu. Herkesin başı sağ olsun. İlk gördüklerim çok zordu. Zor bir psikolojiydi. Büyük ihtimal emniyet kemeri takmadıkları için, çok uzağa sıçramışlardı insanlar. Kötüydü, otobüsün altında kalanlar vardı. Onlar çok ağır yaralıydı. Bazıları bize göre çok uzaktaydı. Onların ölü olduğunu anlamıştım. Olay yerinde 11 kişi hayatını kaybetti. Kötüydü, herkese geçmiş olsun diyorum."