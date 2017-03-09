15. İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü'nde binlerce kadın İstiklal Caddesi'nde yürüdü

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde binlerce kadın Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüşün ardından Tünel Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması sonrası kadınlar halay çekti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısı ile sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri kadınların yaşam hakkını savunmak adına bir araya geldi. İstiklal Caddesi'nin her iki yönünden buluşma noktasına akın eden kadınlar sloganlar atıp, düdük çaldı. 19.00 sıralarında Fransız Kültür Merkezi önünde toplanmaya başlayan binlerce kadın, 'hayatlarımıza müdahaleye, hayır' pankartı açarak, yürüyüşe geçti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüş boyunca slogan atan ve Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen grup, Taksim Tünel Meydanı'na geldi. Burada gurup adına Türkçe ve Kürtçe basın açıklaması okundu. Gruptan Dılşah Eşli'nin okuduğu basın açıklamasında kadınların toplumdaki yerine, kadın cinayetlerine, cinsiyetçiliğe, ayrımcılağa, trans bireylerin uğradığı haksızlıklara dikkat çekildi. Eşli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Buradan erkeklere ve erkek devlete bir kez daha ilan ediyoruz. Yüzde yüz eşitlikten azına hayır! Sınırları aile ile çizilmiş bir hayata hayır! Eşit emeğe, eşitsiz ücrete ve güvencesiz çalışmaya hayır! Savaşa ve sınır ötesi operasyonlara hayır! Hak ve özgürlüklerimizin kırpılıp un ufak edilmesine hayır! Erkek adalete ve erkek devlete hayır! Ailenin reisine de devletin reisine de hayır!" Kadınlar, okunan basın açıklamasının ardından halay çekti. Daha sonra kadınlar gruplar halinde ayrıldı.