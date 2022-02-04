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14 yavrusu da ölen köpek, yavrularının başından ayrılamadı

“Bana bir şey anlatmak ister gibiydi"

04 Şubat 2022 14:30

İstanbul Arnavutköy'de kendi imkanlarıyla sahipsiz hayvanları besleyen Deniz Yıldız isimli vatandaş 14 yavrusunun 14’üde ölen köpeğin yavrularını bırakmak istemediği anlara şahit oldu. Ölen köpekler anne köpeğin yanından alınarak toprağa verildi.

Deniz Yıldız, 2.5 yıldan bu yana kendi imkanları ile bulduğu yiyecekleri işe gidip gelirken sahipsiz hayvanlara götürdüğünü söyledi. Geçen Perşembe günü gebe bir köpeğin bulunduğu noktaya 5 gün sonra gittiğinde çok üzüldüğünü belirten Yıldız, “Aynı noktaya gittikten sonra kornaya bastım, kısa süre sonra geldi. 1.5 yaşında dişi köpeğimiz gebeydi. Onun durumunu takip ediyordum. En son geçen Perşembe görmüştüm, doğumunun yakın olduğunu anlamıştım. Bu gittiğimde çok zayıflamıştı, doğum yaptığını anladım” dedi.

“Bana bir şey anlatmak ister gibiydi"

Yıldız, “Onu izledim, 100- 150 metre uzaklıkta doğum yapığı yere gittim. Sanki bana bir şeyler anlatmak istiyordu. Maalesef doğurduğu bütün yavrular ölmüştü. Cansız yavrularını altından çıkarmaya çalışıyordum, çıkardıklarımı tekrar alıp altına alıyordu. Ben 5-6 yavru dünyaya getirmesini beklerken tam 14 yavru doğurmuş. Hepsi ölmüş. Onun ve benim çaresizliğimizi anlatmak imkansız. Bölgede oturan yaşlı bir amca var; ‘En son sen besledikten gördük. Bir daha görmedik’ dedi. Tahminime göre yavrularını dünyaya getirdikten sonra bunlar donarak, havasızlıktan veya annenin deneyimsizliğinden öldü.” şeklinde konuştu.

Deniz Yıldız, olayın kendisini çok kötü etkilediğini söyledi. Yıldız, Birkaç denemeden sonra alabildiği cansız 14 yavru köpeği kazdığı bir çukura gömdü.

Kaynak: DHA

yavruköpek

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