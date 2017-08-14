14 yaşındaki tarım işçisi Mercan'ın hedefi doktor olmak

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nden Manisa'ya ailesiyle birlikte gelerek mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki Mercan Şahin'in hayali doktor olmak. Baba Mehmet Şahin, 3'ü kız 5 çocuğunu okutmak için mevsimlik işçi olarak çalıştığını söyledi. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Manisa'ya çeşitli illerden gelen mevsimlik işçilerin çocukları da, aşırı sıcak havaya rağmen ailelerine destek olabilmek amacıyla onlarla birlikte çalışıyor. Şanlıurfa Suruç İlçesi'nden Manisa Yunusemre İlçesi Üçpınar Mahallesi'ne ailesiyle birlikte domates toplamaya gelen 14 yaşındaki Mercan Şahin'in hayali ise İzmir'de Tıp Fakültesi okuyup doktor olmak... TEOG sınavından 430 puan alarak Şanlıurfa Karaköprü İlçesi Emine Göncü Anadolu Lisesi'ni kazanan Mercan, tarlada saat 06.30'da çalışmaya başlıyor, saat 18.00'e kadar sürüyor. Kaldıkları çadırın temizliği ve çamaşırlar da onun sorumluluğunda... Mercan Şahin şunları söyledi: "Ailemle birlikte tarlada sabah erken saatlerde başlayıp akşama kadar domates topluyoruz. Aşırı sıcaklarda zor oluyor. Ama ailemle bu işi yapmak zorundayız. TEOG sınavından aldığım 430 puanla Şanlıurfa Karaköprü İlçesi Emine Göncü Anadolu Lisesi'ni kazandım. Tek hayalim İzmir'de bir üniversitenin Tıp Fakültesi'ni kazanıp doktor olmak." 'YORUCU OLUYOR' Çadırlarda yeni eğitim- öğretim sezonuna hazırlanmanın zor olduğunu belirten Şahin, "Tarlada yoruluyoruz. Bir de buna çadırda yemek, temizlik ve çamaşır işleri eklenince daha da yorucu oluyor. Bu nedenle okullar açılıncaya kadar ders çalışmak zor oluyor. Kurban Bayramı'nı da burada geçireceğiz. Şanlıurfa'daki arkadaşlarımı ve evimizi de çok özledim" diye konuştu. 'OKUMALARI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIM' Baba 46 yaşındaki Mehmet Şahin ise düzenli bir işinin olmadığını, ancak çocuklarını okutabilmek için elinden geleni yaptığını vurgulayarak şöyle dedi: "Yazın mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Ara sıra memleketimde hayvancılık yapıyorum. Oğullarımdan biri 2 yıllık Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü'nü bitirdi, diğer oğlum Kıbrıs'ta hemşirelik okuyor. Tek hedefim çocuklarımı okutmak. Onların okuması için gereken neyse yaparım. Kızım Mercan'ın da doktor olmasını istiyorum." Video: Zeynep BEŞERLER