14 yaşındaki İdil'i enkazdan çıkartan itfaiye eri konuştu: Kardeşi ile yan yanalardı, öldüğünde onu izlemiş

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden 58 saat sonra sağ çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'i enkazdan alan İtfaiye eri o anları anlattı. Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi gurup amiri Bahadır Kuş, “İdil, 'kardeşim var, öldü' dedi. Kardeşi ile yan yanalardı. Kardeşi öldüğünde onu izlemiş. İdil sırt üstü yatıyordu, sol tarafında kardeşi İpek oturur vaziyetteydi" dedi.

İdil'in kardeşi ile yan yana olduğu, uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ve daha sonra kardeşinin hayatını kaybettiğini anlatan Kuş, " İdil'in 'İtfaiye amca kardeşim öldü' demesi yüreklerimizi sızlattı" diye konuştu.

İdil'i enkazdan çıkaran Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi gurup amiri Bahadır Kuş, 3 saat boyunca baş aşağı konuştuğu için de baygınlık geçirmişti.

Depremde yıkılan Emrah Apartmanından 58 saat sonra sağ kurtulan İdil Şirin'in kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri “itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü” demek oldu. İlk isteği su olan İdil 3 saatlik çalışma sonrası hayatını kaybeden kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı.

Çalışmalara katılan ve İdil’e yaklaşık 3 saat boyunca yanında durarak konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi gurup amiri Bahadır Kuş ise İdil’i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Kuş, İdil ile 3 saat boyunca tünelde kaldı.

İdil’i enkazdan çıkaran Kuş daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımı ile enkaz alanından çıkarıldı.