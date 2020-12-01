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14 yaşındaki FIFA oyuncusu dünya rekoru kırdı; tam 210 maç...

Anders Vejrgang, FUT (FİFA Ultimate Team) modu üzerinde oynadığı 210 maçın tamamını kazandı

01 Aralık 2020 11:55

FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, FUT (FİFA Ultimate Team) modu üzerinde oynadığı 210 maçın tamamını kazanarak dünya rekoru kırdı. Vejrgang, kendisine hedef olarak galibiyet serisini 240 maça çıkarmayı belirledi.

Sporx'te yer alan habere göre, Alman ekibi RB Leipzig e-spor takımının FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, Twitch üzerinden ortalama 55.000 kişiye yayın yapıyor. Anders, FIFA oyununda bir rekora imza attı.

FUT modunda 210 maça çıkan 14 yaşındaki çocuk, mücadelelerin tamamını kazandı. Genç sporcu bu başarısıyla dünya rekoru kırmış oldu.

Vejrgang, henüz 14 yaşında olduğu için profesyonel olarak mücadele edemiyor. EA'in kuralları gereği bir oyuncunun profesyonel rekabette yer alabilmesi için en az 16 yaşında olması gerekiyor.

Kaynak: Sporx

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