14 Şubat öncesi çiçek mezatında yoğunluk

Sevgililer Günü öncesi çiçek mezatlarında yoğunluk yaşandı. Sevgililer gününde satmak üzere çiçek satın almaya gelen satıcılar en iyi fiyattan alım yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.



14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir gün kala satıcılar çiçek mezatlarına yoğun ilgi gösterdi. Bu sene Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen Sevgililer Günü için satıcılara özel izin verildi. Bu sebeple satıcılar da Pazar günü sevgililere satmak üzere çiçek satın almak için Sarıyer’de bulunan S.S. Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifine akın etti. Ayazağa’daki çiçek mezatında satıcılar en uygun fiyata çiçek alabilmek için birbirleriyle yarıştı. S.S Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, Sevgililer Günü satışlarından memnun olduklarını dile getirdi.

“En çok kırmızı gül tercih ediliyor”

Satışların iyi gittiğini ve en çok gülün tercih edildiğini söyleyen S.S. Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Muammer Yazıcı, “Sevgililer günü yaklaştığı için bugün buradaki en ateşli günlerden biri. Burada çiçekler açık arttırma ile satılıyor ve İnşallah alıcılarına da ulaşacak. Sevgililer günü için en çok tercih edilen çiçeklerden biri de kırmızı gül. Satışlardan memnunuz, herkesin yüzü gülüyor. Satışlar pandemide yüzde 50 düşmüştü ama şimdi haftanın her günü borsa yapıyoruz. İnşallah daha iyi olacak, herkesin yüzü gülecek. Üreticilerimiz sevgi üretiyor” dedi.

“Çiçek bazen sevgi bazen hüznün simgesi oluyor”

Yıllardır çiçek satıcılığı yaptığını söyleyen Selçuk Kahraman, “Biz çiçekçiler olarak vatandaşlarımıza aynı zamanda sevgi satmış oluyoruz. Çiçek bazen sevgi, bazen de hüznün simgesi oluyor. Bazen çiçek alan biri sevdiğinin kabrine gidiyor, birlikte ağlıyoruz. Bazen düğün oluyor ona da çiçek veriyoruz, o zaman da mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.



