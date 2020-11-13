T24 LogoT24 Logo
Haberler

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde diyabetli çocuklar için #SensörİçinParmakKaldır kampanyası

'Diyabetli Çocuklar Vakfı'ndan 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde sosyal medya kampanyası

13 Kasım 2020 17:01

Türkiye'de yaşayan 18 yaş altında 20.000 civarında Tip 1 diyabetli çocuk için 'Diyabetli Çocuklar Vakfı' 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde bir sosyal medya kampanyası başlattı.

Vakıf, saat 21.00-22.00 saatleri arasında herkese #SensörİçinParmakKaldır Hashtag’i ile SGK Sosyal Medya, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın etiketlenerek, hazırladıkları videonun paylaşılması çağrısı yaptı. 

Vakıf tarafından "Ülkemizin kaynakları Tip 1 diyabetli çocukların mutlu, sağlıklı ve eşit bir şekilde yaşaması için yeterlidir. Ayrıca ülke olarak Avrupa haritasında, diyabet teknolojilerini tam olarak karşılayan ülkeler arasında olmayı hak ediyoruz" denildi. 

 

ETİKETLER

Tip 1 diyabetli çocuklar14 Kasım Dünya Diyabet GünüZehra Zümrüt SelçukFahrettin KocabakançağrıDiyabetli Çocuklar Vakfı

Diğer Videolar

Market çalışanı gencin isyanı gündem oldu: "Sen pirzola yerken ben simit yer miyim?"

200'ün üzerinde sığınmacıyı taşıyan gemi yakalandı

"Hiçbir meslek aile olmaktan önemli değil" diyen Ali Erbaş'a yanıt: "Mesleğim olmasaydı 1541 lira bakım maaşı ile nasıl geçinecektim?"

Uzmanından 'sahte içki' uyarısı: "Öldürmezse kör ediyor"

Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı

2020 biterken, yıla damgasını vuran film: 'Hayaletler'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, polisle tartıştı, gazetecilerin üzerine yürüdü...

Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşma sırasında ağladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sağlık Bakanı Koca 'aracı firma yok' demişti; Çin aşısının Keymen...

Asgari ücrete gelen zam emekli maaşlarına yansıyacak mı?...

Kadın cinayetleri sürüyor; akademisyen Aylin Sözer önce öldürüldü; sonra evi...

Aylin Sözer'i öldüren Kemal A'nın ilk ifadesi ortaya çıktı ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" dedi, polisle tartıştı, gazetecilerin üzerine yürüdü...

Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşma sırasında ağladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24