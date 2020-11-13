14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde diyabetli çocuklar için #SensörİçinParmakKaldır kampanyası

Türkiye'de yaşayan 18 yaş altında 20.000 civarında Tip 1 diyabetli çocuk için 'Diyabetli Çocuklar Vakfı' 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde bir sosyal medya kampanyası başlattı.

Vakıf, saat 21.00-22.00 saatleri arasında herkese #SensörİçinParmakKaldır Hashtag’i ile SGK Sosyal Medya, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın etiketlenerek, hazırladıkları videonun paylaşılması çağrısı yaptı.

Vakıf tarafından "Ülkemizin kaynakları Tip 1 diyabetli çocukların mutlu, sağlıklı ve eşit bir şekilde yaşaması için yeterlidir. Ayrıca ülke olarak Avrupa haritasında, diyabet teknolojilerini tam olarak karşılayan ülkeler arasında olmayı hak ediyoruz" denildi.