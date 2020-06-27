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Bu mahallede yaşayan herkes aynı soyadı taşıyor: Jandarma 1 kişiyi çağırıyor, 10 kişi karakola gidiyor

27 Haziran 2020 11:34

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi sakinlerinin tümü aynı soyadını taşıyor. 132 haneli mahallede yaşayan herkesin soyadının ''Sarı'' ve Ahmet, Mehmet, Ali gibi isimlerin de fazlaca olması nedeniyle herkes birbirini lakapla çağırıyor. Mahallede kimi zaman evraklarda ve resmi işlerde karışıklık yaşanıyor.

Herhangi bir nedenden dolayı bir kişinin karakola çağrılması, aynı adı taşıyan ne kadar kişi varsa toplu şekilde karakola gitmelerine neden olabiliyor. Aynı adı taşıyan iki kadından birinin ölmesi ve iki kere ölüm beyanının gönderilmesi de mahallelinin mahkemeye gitmesine dahi neden olabiliyor. Uzaktan da olsa birbirleriyle akraba olan köy halkı, alıştığı bu durumu garipsemezken, ilk defa böyle bir olayla karşılaşanlar şaşırıyor. Mahallede, mezar taşlarında ise bütün soy isimler Sarı olarak yer alıyor.

''Jandarma 1 kişiyi çağırıyor, 10 kişi karakola gidiyor''

Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, isim benzerliği olanların, soyadlarının da aynı olmasından dolayı karışıklıkların yaşandığını ifade ederek, “Dedelerimiz bir aileden Rize’den gelme olduğu için o yüzden herkesin soyadı aynı. Aramızda yabancı da yok, kan bağı var. Jandarmada kimi zaman karışıklık oluyor. Örneğin Ahmet Sarı aranıyor, aynı isimden 10 kişi var. İsim benzerliği olabiliyor. Daha sonra hepsi karakola gidiyor, orada anne ve baba isminden çözülebiliyor. Her insanın bir lakabı var” diye konuştu.

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