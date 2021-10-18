13 yaşındaki öğrenci 15 zeka oyununu dijitale aktardı

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf ve Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Nilda İçmeli, Kovid-19 salgını döneminde arkadaşlarıyla bir araya gelemediği için oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale taşıyarak "Atlas Game" isimli Android ve IOS uygulamasına dönüştürdü.

13 yaşındaki Nilda, salgın döneminde uzaktan eğitime geçildiği için BİLSEM'de dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyelerinde tek ya da arkadaşlarıyla oynadığı analitik ve bilişsel yetenekleri geliştiren oyunlardan uzak kaldı.

Bu süreçte söz konusu oyunları dijital dünyaya aktarıp arkadaşlarıyla oynamak isteyen Nilda, fikrini BİLSEM'deki yöneticilerine açtıktan sonra uygulama için kolları sıvadı.

Dünya ve Türkiye'yle ilgili bilgilerin olduğu, hikayeleştirilmiş tarzıyla dikkati çeken oyun için üniversite öğrencisi kuzeniyle bir yıl çalışan Nilda İçmeli, Android ve IOS marketlere girmek için merkezdeki öğretmenleriyle son güncellemeleri yapıyor.

"Atlas Game", her seviyesi bilgiye dayalı olduğu için tüm velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarına oynatabileceği bir oyun olma özelliğini taşıyor.

Oyun, çocukların hızlı ve analitik düşünme becerilerini artırarak, dünya üzerindeki ülkeleri gezip onlara ilişkin bilgi almalarına olanak tanıyor.

Uygulama, tamamlandıktan sonra Android ve IOS marketlerde ücretsiz indirilebilecek.

"Pandemide merkezdeki oyunları oynayamadığım için dijitale aktarmak istedim"

6 yıldır BİLSEM öğrencisi olan Nilda, zeka oyunlarına ilgisini ve Atlas Game uygulamasının sürecini anlattı.

BİLSEM'deki en sevdiği dersin "Akıl oyunları dersi" olduğunu söyleyen Nilda, "Pandemide merkezden ayrı kaldığımda en çok zeka oyunlarını özledim. Evde kendi kendime oynasam da etkileşim olmadığı için hoşuma gitmiyordu. O dönemde aklıma burada oynadığımız oyunları birleştirip dijitale aktarmak fikri geldi. Fikrimi müdürüme anlattım, o da beğendi ve kuzenim İrem ablamla oyunu geliştirmeye başladık" diye konuştu.