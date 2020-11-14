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13 yaşındaki çocuğun kalp krizi geçirerek yere yığıldığı anlar kameraya böyle yansıdı

Çocuk hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti

14 Kasım 2020 14:47

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 13 yaşındaki futbol öğrencisi Emirhan Genç'in antrenmanın ardından kalp krizi geçirerek yere yığıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gebze’deki bir spor okulunda eğitim alan Genç, antrenmanlarının ardından soyunma odasına giderken rahatsızlandı ve yere yığıldı. Olayı fark eden antrenörler 112’yi arayarak yardım istedi. Emirhan Genç kaldırILdığı hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Genç’in cenazesi dün Çayırova Şekerpınar Mezarlığı’na defnedildi.

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KocaeligebzeEmirhan gençkalp krizi

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