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13 Ocak 2012 | Erdoğan: Silivri'de tiyatro yok; milletin hakimleri, savcıları, millet adına sanıkları yargılıyor

30 Kasım 2018 21:02

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 237 sanıklı Ergenekon davasının açıklanan mütaalasında "Ergenekon terör örgütü varlığı ispat edilemedi" denildi. Savcı Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan ve Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yargıtay'ın bozma kararının yeniden görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada "Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin ve inandırıcı delille kanıtlanamamıştır. Ergenekon terör örgütünün varlığı ispatlanamamıştır" denildi. Dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında düzenlenen 3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu'nda yaptığı konuşmada 'Silivri'de tiyatro yok... Silivri'de, milletin hakimleri, savcıları, millet adına sanıkları yargılıyor'' demişti.

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