19. yüzyıl modası; 13 kat kıyafet giydi

Instagram’da Mila Povoroznyuk isimli bir sosyal medya fenomeni kadınların 19. yüzyılda nasıl giyindiğini gösteren bir video yayınladı. Videoda Mila, kendi diktiği nostaljik parçaları ve eski dönemlerden kalan kıyafetleri kullanarak ‘’19. yüzyıl kombini’’ oluşturdu.

Hızlandırılmış hali tam bir buçuk dakika süren videoda fenomen tam 13 parça kıyafeti aynı anda taşıyarak 19. yüzyılda kadın olmanın zorluğunu gözler önüne serdi. Giydiği korse, bustlepad, bluz,ceket ve eteği kendi diken fenomen çorap, ayakkabı parçalarını Viktorya döneminden esinlenen modern parçalardan seçti.