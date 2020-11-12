T24 LogoT24 Logo
Haberler

19. yüzyıl modası; 13 kat kıyafet giydi

Mila Povoroznyuk isimli bir fenomen, kadınların 19. Yüzyılda nasıl giyindiğini gösteren bir video yayınladı

12 Kasım 2020 11:54

Instagram’da Mila Povoroznyuk isimli bir sosyal medya fenomeni kadınların 19. yüzyılda nasıl giyindiğini gösteren bir video yayınladı. Videoda Mila, kendi diktiği nostaljik parçaları ve eski dönemlerden kalan kıyafetleri kullanarak ‘’19. yüzyıl kombini’’ oluşturdu.

Hızlandırılmış hali tam bir buçuk dakika süren videoda fenomen tam 13 parça kıyafeti aynı anda taşıyarak 19. yüzyılda kadın olmanın zorluğunu gözler önüne serdi. Giydiği korse, bustlepad, bluz,ceket ve eteği kendi diken fenomen çorap, ayakkabı parçalarını Viktorya döneminden esinlenen modern parçalardan seçti.

 

 

 

ETİKETLER

Mila Povoroznyukkadıninstagram19. yüzyılkıyafetkombin

Diğer Videolar

İsttelkom Genel Müdürü Nihat Narin: Metrolarda internet için başvuru yaptık; emniyet valiliğin karar vereceğini söyledi

Kısıtlamaya 2 gün kala Bodrum’un nüfusu 900 bine yükseldi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Aralık 2020

Ulusal Kanal açıkladı: Tivibu'ya giriyoruz; Digiturk de sırada

Seda Akgül'ün 'Uzak Doğu'da kadın ve erkek androjene döndü' sözleri tartışma yarattı

Yakılarak katledilen Aylin Sözer geçen yıl bir TV'de şiddet üzerine konuşmuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Alişan'ın o fenomeni stüdyodan çıkarttığı anlar gündem oldu!...

Akit TV spikeri, Uğur Şahin'in kendi geliştirdiği aşıyı yaptırmayacağını iddia...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Talat Bulut, "Yasak Elma'ya geri dönüyor" iddiasına açıklık getirdi...

Olay TV'nin ismi değişti ...

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Çok büyük bir zihinsel ambargo...

2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90...

Gezici'nin 'Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri' anketinde sonuçlar belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Alişan'ın o fenomeni stüdyodan çıkarttığı anlar gündem oldu!...

Akit TV spikeri, Uğur Şahin'in kendi geliştirdiği aşıyı yaptırmayacağını iddia...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24