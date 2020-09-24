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13 hırsızlık olayının şüphelileri 140 saatlik görüntülerin izlenmesiyle yakalandı

24 Eylül 2020 10:57

Van’da meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayının 3 şüphelisi, polis ekiplerince 140 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçelerde meydana gelen 4 evden hırsızlık, 4 otodan hırsızlık, 2 oto hırsızlığı, 2 iş yerinden hırsızlık ve 1 bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 13 hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Oluşturulan özel ekip tarafından hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; olayların meydana geldiği yerlerin giriş/çıkış ve çevre güzergâhları üzerinde bulunan toplam 16 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 140 saat incelenmiş. Görevlilerimizce yapılan çalışma sonucunda; olayları gerçekleştirenlerin H.Y., R.D. ve F.B. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmesi üzerine eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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