CHP Niğde İl Başkanı, "128 milyar dolar nerede" pankartı için ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin hemen hemen birçok şehrinde CHP il ve ilçe başkanlıklarına '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankartları parti binalarına asıldı. Dün öğle saatlerinde CHP Niğde İl Başkanlığı binasının balkonuna asılan pankart, parti binasına gelen polisler tarafından kaldırıldı. Savcılığın el koyma kararını polisin sunması üzerine Adem, "Ben sizin adınıza da soruyorum, ‘128 milyar dolar nerede’ diye. Türk milleti adına soruyorum. Külliye'nin resminin olduğundan dolayı... Külliye resmi olmasa demek ki soru sormanın bir şeyi yok. Siz alın, biz yarın yenisini takacağız" dedi.

Emniyette ifade verdi

Adem, daha sonra Niğde Emniyeti'ne giderek "Cumhurbaşkanına hakaretten" ifade verdi. Konuya ilişin Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla ifade veren Adem, "Ben CHP Niğde İl Başkanı olarak görev yapmaktayım. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara yönelik Türkiye Merkez Bankası'nda bulunması gereken 128 milyar doların akıbeti ile ilgili olarak sormuş olduğu soruyu biz de Genel merkezimizden verilen talimat doğrultusunda 13 Nisan 2021 günü üzerinde '128 milyar dolar nerede' yazılı bulunan afişi il binamızın Paşakapı Caddesi'ne bakan balkon bölümüne astım" dedi.

"Afişte hakaret içerikli bir ibare yok"

Pankartı asmaktaki amacına ilişkin ise Adem, "Bunu yapmaktaki maksadım, halkımızın merak etmiş olduğu bu soruyu yüksek sesle sormaktı. Amacımız ne Cumhurbaşkanımıza ne de herhangi bir kesime hakaret etmek değildir. Söz konusu afişte hakaret içerikli bir ibare yoktur. Üzerime atılı bulunan suçlamaları kabul etmiyorum. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" diye ifade verdi.