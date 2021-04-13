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'128 milyar dolar' derken dili sürçen Kılıçdaroğlu: Paraları da o kadar çok ki biz de şaşırıyoruz artık

"12 milyar dolar nerede?"

13 Nisan 2021 14:58

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Merkez Bankası'nın çokça tartışılan rezervi 128 milyar doları sorduğu sırada dili sürçünce, "Paraları da o kadar çok ki biz de şaşırıyoruz artık. Onlar çok paraya alışmışlar bizim öyle bir şeyimiz yok Allah'a çok şükür" dedi. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında 128 milyar dolara geniş yer ayırdı. "128 milyar dolar nerede" dediği esnada dili sürçünce "Paraları da o kadar çok ki biz de şaşırıyoruz artık" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: 

"Sayıları bir milyona yaklaşan apartman görevlileri için soruyorum; nerede bu 128 milyar dolar? Aylık geliri asgari ücretin üçte biri olan 9 milyon 80 bin kişi adına soruyorum; nerede bu 128 milyar dolar? Dul ve yetim aylığı alanlar adına soruyorum; nerede bu 128 milyar dolar? Gaziler adına soruyorum; nerede bu 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için soruyorum; nerede bu 128 milyar dolar? 50 bin 278 muhtar adına soruyorum; nerede bu 128 milyar dolar? 128 milyar doları 83 milyona bölersek 1542 dolar düşüyor adam başına. Beş kişilik bir aile düşünün aile başına 7 bin 710 dolar düşüyor. Bunu 8 ile çarpın her aile başına  düşen 61 bin 6080 Türk lirası. Bu para nereye gitti? Bunu sormak her namuslu vatandaşın görevidir. Bunu sormak her ahlaklı vatandaşın görevidir. Bunu sormak Allah'a inanan herkesin görevidir. Eğer kul hakkı en büyük günahsa, yüce yaratan kul hakkıyla önüme gelmeyin diyorsa 128 milyar doların hesabını bu sarayda oturanların vermesi lazım. Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir, namusunla git bari."

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