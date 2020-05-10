126 günüdür kayıp olan Gülistan'ın annesi Bedriye Doku Anneler Günü'nde seslendi: Barajı boşaltsınlar, kızımın cesedini istiyorum

Tunceli'de 5 Ocak’tan bu yana 126 gündür kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) annesi Bedriye Doku, Anneler Günü’ne ilişkin kızının sosyal medya hesabından mesaj yayımlandı.

Anne Doku, kızı Gülistan olmadan ilk defa bir Anneler Günü’nü geçirdiğini belirterek, “Bugün Anneler Günü. Ben gece gündüz ağlıyorum. Devlet ‘Senin kızın barajdadır’ dedi. O barajı boşaltsınlar, ben kızımın cesedini bulacağım. Benim kızım geçen yıl bana hediye almıştı. Devlet o barajı boşaltsın kızımı geri istiyorum. Gece gündüz ağlıyorum. 4 geçti, 5’inci aya girecek” dedi.