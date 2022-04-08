12 yaşındaki torununa otomobil kullandırdı; "Annesine caka satmak istedi, ben de kıramadım"

Erzurum'da, sabah okula götürdüğü 12 yaşındaki torunu S.A.G.'ye sürmesi için otomobilini veren Yakup Akpınar (67), polise yakalandı.
08 Nisan 2022 14:05
Erzurum'da, sabah okula götürdüğü 12 yaşındaki torunu S.A.G.'ye sürmesi için otomobilini veren Yakup Akpınar polise yakalandı. Dede Yakup Akpınar, "Torunumu sabahları okula bırakıyorum. Bugün kızım da arabadaydı. Torunum annesine caka satmak istedi, ben de kıramadım" dedi.
Erzurum'da, sabah okula götürdüğü 12 yaşındaki torunu S.A.G.'ye sürmesi için otomobilini veren Yakup Akpınar (67), polise yakalandı.
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