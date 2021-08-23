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3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Şaban Dinç: Çocuğun ablasının oralardaydı. Adli süreç devam ediyor.

23 Ağustos 2021 11:07

Fatih'ten Büyükçekmece'deki babaannesinin evine giden ve dönüş yolunda kaybolduktan sonra 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Kübra Dinç, Büyükçekmece'de bulundu.

Eve gideceğini söyleyerek babaannesinin yanından ayrılan Kübra Dinç'ten haber alınamaması üzerine, kayıp bildirimi yapılmasının ardından emniyet ekipleri ve aile üyeleri Dinç'i aramaya başladı. 12 yaşındaki kız 3 gün sonra Büyükçekmece'de bulundu. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Kübra Dinç'in ailesi de Fatih'ten geldi. Baba Şaban Dinç, “Perşembe akşamı babaannesinde kalıyor, ertesi gün 12.30'da eve gideceğim diye ayrılıyor ama eve gitmiyor. Saat 17.30'da babaannesi dışarı çıkıyor evin orda görüyor. O anda yanında çocuk var. Babaannesi Kübra diye sesleniyor, dördüncüsünde duyuyor. Çocuk, Kübra ile ilkokuldan arkadaş olduğunu söylüyor. Kübra babaannesine tekrar eve gideceğini söyleyip ayrıldığında çocuk da Kübra'nın peşinden koşuyor. Ondan sonra Kübra'da haber alamıyoruz. İlk başta emniyet güçlerine haber verdik sonra kendi imkânlarımızla aramaya başladık. Kübra'yı Büyükçekmece'de kayınbiraderim buldu. Çocuğun ablasının oralardaydı. Adli süreç devam ediyor" dedi.

Ne olmuştu?

Fatih Zeyrek Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında 12 yaşındaki Kübra Dinç, babaannesinden evlerine gitmek üzere çıktı. Babaanne Hacer Dinç, okul arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişinin yanında gördüğü torununu tekrar yanına çağırdı. Burada bir süre kalan Kübra Dinç, evine gideceğini söyleyerek babaannesinden tekrar çıktı. Babaanne Hacer Dinç, son olarak torununu yanına bir otomobilin yanaştığını gördüğünü ve ardından kayıplara karıştığını söyledi.

Kübra DinçFatih'te kaybolan kız çocuğu

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