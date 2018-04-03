12 yaşındaki kemancı İdil Olgar, Çek Cumhuriyeti'ndeki uluslararası yarışmada dünya ikincisi oldu

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü altıncı sınıf öğrencisi ,12 yaşındaki İdil Olgar, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen uluslararası yarışmada kendi kategorisinde dünya ikincisi oldu. PhDr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması'na Türkiye'den katılan Defne Güngör de bir üst yaş kategorisinde dünya birincisi oldu. Çeşitli ülkelerden çok sayıda genç kemancının katıldığı yarışmada Josef Micka'nın etütlerinden biri ile Mozart'ın 2. keman konçertosunu çalan İdil Olgar, yarışmada heyecanlandığını ama öncesinde çok iyi hazırlandığı için zorlanmadığını söyledi. Olgar aynı zamanda PhDr. Josef Micka adına verilen özel ödüle de layık görüldü.