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12 yaşındaki Kayra, 10 yılda 300 ameliyat oldu

20 Ocak 2020 10:50

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Karakaş, yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Kayra 28 Ocak'ta tekrar ABD'ye gidecek burada şubat ayında 48 saat sürecek bir ameliyat ardından eski sağlığına kavuşacak.

İnegöl’de oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Daha önce bir fabrikada çalışan, şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika’da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, ameliyat için yeniden ABD’ye gitti. 27 Temmuz'da ailesiyle Amerika’ya uçan Kayra, ABD’de Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapıldı. Kayra yıllar sonra ilk kez ağızdan bir şeyler yemenin mutluluğunu yaşadı. Kayra bu operasyonun ardından kısa bir süreliğine doktorları tarafından Türkiye'ye gönderildi. 28 Ocak'ta tekrar ABD'ye gidecek olan Kayra son kez 48 saat sürecek olan bir ameliyatın ardından eski sağlığına kavuşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayra’nın anneannesi Meral Güneş şunları söyledi:

"Kayra'nın ilk ameliyatı başarılı geçti, ikinci ameliyatı 12 Şubat tarihinde olacak buda yaklaşık 48 saat sürecek. 28 Ocak tarihinde tekrar ABD'ye gidecekler. İnşallah kalan tedavisi olacak ve eski sağlığına kavuşup geri gelecek. Kayra için yardım kampanyası devam ediyor.Hayırseverlerden Kayra için desteklerini bekliyoruz. Gerçekten uzun süredir Kayra'nın tedavisi için elimizden ne varsa yaptık. Hayırseverlerimiz Kayra'ya sahip çıktılar, yine çıkacaklar bundan hiç şüphemiz yok. Kayra son kez ameliyat olacak doktorları öyle söyledi bize inşallah bu ameliyatıyla birlikte sağlığına kavuşup Türkiye'ye geri gelecek. Kayra yine sırtındaki çantayla karnından beslenmeye devam ediyor. Gırtlak yapıldı ama işlev görmüyor onun için son ameliyatıyla kolon nakli yapılacak. Ben herkesten dua bekliyorum önce daha sonra Kayra için yardım. Allah herkesten razı olsun."

Kayra ise ABD'ye gidip sağlığına kavuşup Türkiye'ye geri döneceğini belirterek herkesten dua ve yardım beklediğini kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.

Kayra'ya yardım etmek isteyenler valilik izniyle Meral Güneş adına açılan TR77 0001 5001 5800 7309 3315 12 İBAN numarasına destek olabilecekler.

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