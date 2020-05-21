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Bir çocuğun Korona günlerinde lahmacun özlemi gündem oldu: 'Yaktın beni Korona'

21 Mayıs 2020 16:42

Ordu'nun Aybastı ilçesinde yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında 4 saatlik izinde sokağa çıkan 12 yaşındaki Utku Özkanlı, cep telefonuyla çektiği videoyla salgına yöre şivesiyle tepki gösterdi. Özkanlı'nın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. 

Videoda salgın öncesi yaşantısını çok özlediğini anlatan Utku, "Bu korona yaktı beni. Çarşı kapalı, en azından gezip tozuyorduk, bir şeyler yiyorduk. Markete gidip içecekler alıyorduk, kıymalı pide ve lahmacun yiyordum. Şimdi hiç yiyemiyorum. Domates, makarna yiyorum, hiç de sevmiyorum. Zorla yiyorum. Ölü sayısı git gide azalıyor, inşallah bu Korona geçer de yine yeriz" dedi.

İlçede lahmacun ve pide salonu olan restoran işletmecisi Metin Savaş Güleç, bir anda fenomen olan Utku'nun tepkisine sessiz kalmayarak, "Genç adam, sıkma canını. Bu günler geçecek. Madem `gıymalı´ pideyi özledin, normal sürece geçtiğimiz ilk gün 3 arkadaşınla seni restorana davet ediyorum. Sana ve arkadaşlarına en kral pideleri ikram edeceğiz. Sen şimdilik sağlığına dikkat et, pide işi kolay" şeklinde yorumda bulundu.

Kaynak: DHA

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