12 yaşındaki çocuğun kendisini takip eden boz ayıdan kurtulma anları kamerada

İtalya'nın Trentino dağlarında 12 yaşındaki çocuğun devasa bir bozayı tarafından yakın mesafeden takip edildiği anları gösteren video internette viral oldu.

Videoda, çalıların arasından aniden beliren ayıyla çocuk arasında yalnızca birkaç metrelik bir uzaklık olduğu görülüyor.

24 Mayıs'ta cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 12 yaşındaki Alessandro'nun ailesiyle dağ yürüyüşü yaptığı sırada ayıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Videoda ayının, ailesinin talimatlarıyla sakin kalmayı başaran ve yavaş adımlarla yamaçtan aşağı inen Alessandro'yu bir süre takip ettiği görülüyor.

Ayının arka ayakları üzerinde durmasıyla gerilim artsa da biraz sonra ilgisini kaybederek takibi bıraktığı kameraya yansıyor.

Ayılar normal şartlarda insanları avlamaz ve yemez ancak bazen kendilerini tehlikede hissettiklerinde insanlara saldırmaları mümkün olabiliyor.

Trentino bölgesinde 80 ila 90 ayı yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Euronews