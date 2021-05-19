12 bin tur rehberi 15 aydır işsiz: Turist rehberliği bir hobi değildir, hibe kredi talep ediyoruz

Türkiye'de 12 bin tur rehberi 15 aydır işsiz. Destek paketlerinde yer almayan rehberler arasında evini kapatıp, annesinin evine dönen de var, Anadolu'ya tarım işçisi olarak giden de.

Anka Haber Ajansı'na konuşan Ankara Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Betigül Öz, detek beklediklerini söyleyerek "Can suyu olacak gibi öncelikle hibe kredi talep ediyoruz. Bir bankadan kredi almakla bu işin çözülemeyeceğini gördük. Çünkü iş yok, geri ödeyemiyoruz" dedi.

Ankara Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Betigül Öz ve turist rehberi Yeşim Sakgün, 12 bin tur rehberinin pandemide yaşadığı zorlukları ve hükümetten beklentilerine ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"Pandemi patlak verdiğinde zaten Mart ayıydı. Rehberlerimiz tabiri caizse bomboş kasayla pandemiyi karşıladı. Yazın kazandıklarını tüketmiş vaziyettelerdi. Almış oldukları kredi de çok büyük bir rakam değildi" diyen Betigül Öz, "Bir meslek grubu olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki 480-500 kadar eylemli rehberimiz var ve bunların hepsi çocuk okutuyor, ev kiraları var, ev bakıyorlar... Birebir meslekleri bu. Yani turist rehberliği bir hobi değildir. Turist rehberliği yan gelir elde edilecek bir meslek değildir. Bu, bir meslektir" diye konuştu.