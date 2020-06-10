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12 ayda 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi

10 Haziran 2020 11:21

Sakarya Kaynarca'da, 1 yıl önce 150 kiloya ulaşan Ayhan Tufan isimli vatandaş diyet ve sporla 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde oturan Ayhan Tufan, şeker hastalığının artması ve sürekli kilo alması nedeniyle arkadaşlarının tavsiyesi üzerine diyetisyene gitti. 2019 yılının ortalarında başladığı diyet sayesinde 12 ayda tam 70 kilo veren Tufan, "1 sene önce 150 kiloydum. Spor yaptım ve diyetisyene gittim. Şeker ve kolesterol hastasıydım. Şu anda Allah'a şükür hiçbir şeyim yok. Tüm şeker hastalarına spor yapmalarını tavsiye ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum. 1 yıl önce yerimden bile kalkmak istemiyordum" dedi. Kilo vermeden önce şekerinin 320'ye kadar yükseldiğini belirten Tufan, "Doktorlar insülin vermişti. Kilo verdikten sonra insülin kullanmayı ve hap kullanmayı bıraktım. Diyetisyen eşliğinde yediğime dikkat ediyorum ve sporumu düzenli olarak yapmaya gayret ediyorum. Kolesterolü az olan şeyler tüketiyorum. Şeker hastaları abur cubur yemesinler, spor yapsınlar sağlıklı yaşasınlar. Ben başardım onlar da başarabilirler" diye konuştu. 

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