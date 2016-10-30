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12 Adalar böyle kaybedilmedi!

30 Ekim 2016 17:13

Çoğunluğunun tiyatro oyuncularının oluşturduğu ve tarihteki olayları eğlenceli dille bugüne uyarlayan Tarihsel Parodi Kolektifi (TAPA), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Lozan hezimettir" sözünün ardından gündeme gelen 12 Adalar ile ilgili bir video hazırladı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından hükümete yakın köşe yazarları ile Sözcü gazetesi yazarları arasında devam eden, son olarak Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da katıldığı "12 Adalar nasıl kaybedildi" tartışmasına "Böyle kaybedilmedi" cevabını veren TAPA '12 Adalar (Uşi Anatlaşması)' isimli videosunu yayımladı.

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TAPA12 Adalar

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