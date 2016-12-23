T24 LogoT24 Logo
Haberler

118 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kaçırılması, Libya basınına böyle yansıdı

23 Aralık 2016 19:53

Afriqiyah Havayolları'nın Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişinin bulunduğu yolcu uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanı'na iniş yaptı. Olayın ardından havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Malta’ya inmesi planlanan bazı uçakların da İtalya’nın Sicilya adasına yönlendirildiği açıklandı. Uçaktaki 82 erkek 28 kadın ve bir bebek olmak üzere 111 yolcu ve 7 mürettebattan önce kadın ve çocuk yolcuların tahliye edildiği bilgisi verildi. Uçaktan şimdiye kadar 65 kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Saldırganların uçağı patlatmakla tehdit ettikleri de belirtildi.

ETİKETLER

LibyauçakkaçırıldıMaltaizle

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24