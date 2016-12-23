118 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kaçırılması, Libya basınına böyle yansıdı

Afriqiyah Havayolları'nın Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişinin bulunduğu yolcu uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanı'na iniş yaptı. Olayın ardından havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Malta’ya inmesi planlanan bazı uçakların da İtalya’nın Sicilya adasına yönlendirildiği açıklandı. Uçaktaki 82 erkek 28 kadın ve bir bebek olmak üzere 111 yolcu ve 7 mürettebattan önce kadın ve çocuk yolcuların tahliye edildiği bilgisi verildi. Uçaktan şimdiye kadar 65 kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Saldırganların uçağı patlatmakla tehdit ettikleri de belirtildi.