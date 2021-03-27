117 gündür kayıp kızı Nazlı'yı arıyor: Yetkililer sesimi duysun, tek başıma mücadele ediyorum

İzmir'in Çiğli ilçesinde 117 gün önce ortadan kaybolan Nazlı Demirtaş'tan (16) haber alınamıyor. Sokak sokak gezerek, kızını arayan anne, "Geceleri uyku uyuyamıyorum. Telefon çalsa bile acı haber gelecek diye açamıyorum" dedi.

Çiğli'de yaşayan ablasının yanında kalan lise öğrencisi Nazlı Demirtaş, geçen 11 Aralık gecesi,

herkesin uyuduğu sırada evden çıkıp, sırra kadem bastı. Nazlı'ya ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen Nazlı'dan haber alınamadı.

Anne Nuray Özsöz ise, sokak sokak gezerek kızı Nazlı'yı arıyor. Kızının resimlerini farklı noktalara asan anne Özsöz, "Haberleri seyredemez oldum. Her an çocuğumdan 'acı haber alabilirim' diye korkuyorum. Yetkililer sesimi duysunlar. Tek başıma mücadele ediyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.