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116 yaşında Covid-19'u yendi

" Yurt dışından gelen arkadaşlar çok fazla ve aşı olmayanların hepsi de yoğun bakımda"

04 Eylül 2021 14:40

Covid-19'a yakalandıktan bir süre sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan 116 yaşındaki Ayşe Karatay, yoğun bakım tedavisinin ardından virüsü yendi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gittikten sonra Covid-19'a yakalanan 8 çocuk annesi 116 yaşındaki Ayşe Karatay, virüsle mücadele kapsamında tedavi altına alındı. Emirdağ’da 1 hafta yoğun bakımda kalan Karatay, çocuklarının başvurusunun ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Şehir hastanesinde de yaklaşık 2 hafta tedavi gören Karatay,, 3 haftalık yoğun bakım sürecinin sonunda Covid-19'dan kurtuldu.

Yoğun bakımdan çıkarılan 116 yaşındaki hastanın, ilerleyen yaşı ve hastalık sonrası meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle hastanenin servisinde bir süre daha kalacağı öğrenildi. Hastanın oğlu İbrahim Karatay, annesine 1 doz Sinovac aşısı yaptırdıklarına dikkat çekerek, herkesi 2 doz aşı olmaya davet etti.

 

Covid-19116 yaşında Covid-19'u yendiAyşe Karatay

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