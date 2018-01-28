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'115 hamile çocuk skandal'ında 5 şüpheli tutuklandı

28 Ocak 2018 14:48

İstanbul Küçükçekmece'de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan '115 hamile çocuk skandal'ıyla ilgili 20 şüphelinin ve 50 mağdurun ifadesinin alındığı, 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Skandalla ilgili yeni gelişmeleri dünkü yazısında aktaran Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, hiçbir çocuğun şikâyetçi olmadığını, “tecavüz” ya da “ensest” iddiasında bulunmadığını ve çoğunun yaşının şüphelilerle aynı ya da 1-2 yaş küçük olduğunu belirtti. eyrek, “115 hamile çocuk' olayındaki ürperten detaylar” başlığıyla dün yayımlanan yazısında şu bilgilere yer verdi: “Soruşturma sırasında ortaya çıkan gerçekler, kız çocuklarını esir alan o ‘öğrenilmiş çaresizlik' durumu, meselenin adliyeler ya da Sağlık Bakanlığı'ndan önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın meselesi olduğunu gösteriyor. Neden mi? Bakın anlatayım: İfadesine başvurulan mağdurların; »Tamamı, hem Suriyelilerin, hem doğudan İstanbul'a göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerden. »Hiçbiri şikâyetçi olmadı. »Hiçbiri tecavüz ya da ensest iddiasında bulunmadı. »Hiçbiri resmen evli değil. »Çoğunun yaşı şüphelilerle aynı ya da 1-2 yaş küçük. »Hepsinin çocuğu var.”

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