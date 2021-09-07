113 gündür grevde olan Bel Karper işçileri: Firma grevdeki işçileri işten çıkartarak yerine kaçak işçi almaya başladı

Bel Karper Gıda Fabrikası işçileri, grevde 113. günü geride bıraktı. İşçiler, fabrikaya dışardan yeni işçi getirilmesine tepki gösterdi. Fabrikanın 19 yıllık çalışanı Sami Can, “Kamuoyuna, emekçilere, Çalışma Bakanlığı ve hükümetimize sesleniyoruz. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararın arkasında kim duracak? Biz kime sesimizi duyuracağız” dedi.

Tekirdağ Çorlu’daki Bel Karper Gıda Fabrikası işçileri, üyesi oldukları Tekgıda İş Sendikası’nın yetki almasına rağmen fabrikanın toplu iş sözleşmesi için masaya oturmaması ve sendika temsilcisini işten çıkartması üzerine greve gitti. Grevde 113 günü geride bırakan işçiler, fabrikanın grev kırıcılığı yaptığını öne sürdü. İşçiler, fabrikaya yeni işçi getirilmesinin hukuksuz olduğuna vurgu yaptı.

Bel Karper işçileri, 113 günlük süreci anlattı.

"Bel Karper 25 ülkede faaliyet gösteriyor, Türkiye haricinde sendikalı olmayan yer yok"

Tekgıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, “Bel Karper işvereni, dünyanın 25 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Buralarda 17 bin çalışanı var. Türkiye haricinde sendikalı olmayan yer yok ama Türkiye’de yasaların esnekliği ve Çalışma Bakanlığı’nın kendi yasalarına sahip çıkmaması nedeniyle yabancı sermaye, burada Türk işçilerinin hak ve hukukuna saygı duymadığı gibi hukuku da çiğnemekten geri kalmıyor” diye konuştu.

"Biz burada hakkımızı ararken ‘iş yerine giriş çıkışı engellediğimiz’ gerekçesiyle 12 bin 804 lira ceza kesildi"

14 yıldır Bel Karper’de makine operatörlüğü yapan Engin Arslan, ‘iş yerine giriş çıkışı engelledikleri’ gerekçesiyle kendilerine 12 bin 804 lira ceza kesildiğini anımsattı. Arslan, şöyle konuştu:

“İş akdi askıda olan arkadaşlarımızı işten çıkartarak yerine kaçak işçi almaya başladı. Bunları Çalışma Bakanlığı’na bildirdik, fakat kanun tanımaz Bel Karper firması Çalışma Bakanlığı’nın verdiği yetkiyi tanımamaktadır. ‘Ben kaçak işçiyi alırım’ diyor. Her gün servisleri kontrol ettiğimizde kaçak işçi geldiğini görmekteyiz. Biz burada hakkımızı ararken Çorlu Kaymakamı ve Çorlu Jandarma Komutanlığı, 12 bin 804 lira ceza kesmektedir. Fakat biz hakkımızı nerede arayacağız ve bu olaya kim dur diyecek?”

"İŞKUR’dan tespit ettik ama hala inat ediyorlar, işçileri içeriye sokmaya çalışıyorlar"

Güler Yıldız ise “İŞKUR’dan tespit ettik ama hala inat ediyorlar, işçileri içeriye sokmaya çalışıyorlar. Kaçak işçi olan servislerin hiçbirini içeriye almıyoruz, hala bekleniyor. Jandarma ve Kaymakam tarafından da 12 bin 804 lira ceza yazılıyor her gün. Biz bu işe çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

"Grevdeki işçinin yerine işçi alınmaz, işçinin iş hakkı askıdadır"

Firmanın hukuka uygun davranması gerektiğini belirten işçi Sami Can, şöyle konuştu:

“Biz yasa dışı hiçbir iş yapmıyoruz ama şu anda burada grevde olan arkadaşlarımızın yerine işveren vekillerinin grev kırıcılığı yaparak, iş akdini feshederek başka işçiler getirmeye çalışıyor. Grevdeki işçinin yerine işçi alınmaz. Grevdeki işçinin iş hakkı askıdadır. Kamuoyuna, emekçilere, Çalışma Bakanlığı ve hükümetimize sesleniyoruz. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararın arkasında kim duracak? Biz burada kaçak işçileri tespit ediyoruz. Servislerin bazıları içeri giriyor, içerisinde kaçak işçi olan servisleri bildiriyoruz, tutanak tutturuyoruz. Kaymakam ve Jandarma ile burada tutanak tutuldu. Aynı şeyler yine devam etmektedir. Biz kime sesimizi duyuracağız? Biz neden buradayız? Biz 113 gündür burada grevdeyiz.”

Ne Olmuştu?

Tekgıda İş Sendikası, Fransız gıda firması Bel Karper’de çoğunluk sağlayarak yetki almıştı. Ancak firma, toplu iş sözleşmesi için masaya oturmayarak sendika temsilcisini Kod-29’la işten çıkarmıştı. İşçiler, 17 Mayıs’ta alınan kararla iş bırakmıştı.