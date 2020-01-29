112 Acil Servis Komuta Merkezi'nin deprem anına ait görüntüleri paylaşıldı

Elazığ'da meydana gelen ve Diyarbakır’da da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında Diyarbakır 112 Acil Servis Komuta Merkezi'nin güvenlik kameralarına ait görüntüler paylaşıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi. Depremin en çok hissedildiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne ait görüntülerde, çalışanların depreme yakalanmalarına rağmen soğukkanlılıklarını koruyup görevlerine devam ettiği görülüyor.

Deprem anında görevleri başında kalan sağlık çalışanları, vatandaşlardan gelen ihbarlara cevap vermeye devam etti. Deprem nedeni ile elektriklerin kesildiği ve masaların sallandığı, görevlilerin soğukkanlılıklarını koruyarak vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdiği görülüyor.