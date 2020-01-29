T24 LogoT24 Logo
Haberler

112 Acil Servis Komuta Merkezi'nin deprem anına ait görüntüleri paylaşıldı

29 Ocak 2020 14:06

Elazığ'da meydana gelen ve Diyarbakır’da da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında Diyarbakır 112 Acil Servis Komuta Merkezi'nin güvenlik kameralarına ait görüntüler paylaşıldı. 

Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi. Depremin en çok hissedildiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne ait görüntülerde, çalışanların depreme yakalanmalarına rağmen soğukkanlılıklarını koruyup görevlerine devam ettiği görülüyor.

Deprem anında görevleri başında kalan sağlık çalışanları, vatandaşlardan gelen ihbarlara cevap vermeye devam etti. Deprem nedeni ile elektriklerin kesildiği ve masaların sallandığı, görevlilerin soğukkanlılıklarını koruyarak vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdiği görülüyor.

ETİKETLER

elazığdepremdiyabakır112112 Acil Servis Komuta Merkezikamera kaydıgörüntüleri

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2020

Umre dönüşünde karantinaya alınan vatandaşlar: Asıl burada hasta olacağız; ahır burası ahır!

Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da tenor Marchini'nin balkonda yaptığı 'Nessun Dorma' performansı

Kocaelispor taraftarı Koronavirüs'e karşı böyle önlem aldı

Koronavirüs | Karantina altındaki Sevilla’da halk spor seansına balkonlardan katıldı

Semt pazarında eldivenli Koronavirüs önlemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Savcı, doktoru "İstersem özel harekâtı buraya yığarım" diye tehdit etti...

Profesörden Koronavirüs'e karşı para ve telefon uyarısı...

23 sayfada Koronavirüs hakkında her şey: Neden hemen harekete geçmeniz...

Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Fransa'da ölü sayısı 91'e yükseldi;...

Sağlık Bakanı Koca: Son bir hafta içinde umreden dönen bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24