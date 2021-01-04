11 yaşındaki kız çocuğuna kapkaç şoku

İstanbul Esenyurt’ta evinden bakkala ekmek almaya giden 11 yaşındaki kız çocuğu kapkaça uğradı. Çocuğun elinden telefonu kapıp kaçan şüpheliler yakalanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başına gelen olayı anlatan 11 yaşındaki Elif Tura, “Arkamdan geldi telefonumu alıp kaçtı. Aşağıda da arkadaşları vardı onlarda tutmaya çalışır gibi yaptı. Annemi çağırdım çocuğun yüzünü görmüştüm daha önce. Arkadaşına sordum nerede diye arkadaşı da alta kaçtı dedi. Biz de alta baktık annemle çocuk yerinden kayboldu. Buraya geldim polisler geldi ifademizi aldı” dedi.