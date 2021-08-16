T24 LogoT24 Logo
Haberler

11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim?

"Kime yetecek 2 bin lira? Biz 5 kişilik bir aileyiz"

16 Ağustos 2021 19:11

Sokak röportajı sırasında söz alan 11 yaşındaki çocuk "Benim babam emekli maaşı 2 bin lira alıyor. Ben küçükken annem bana bakıyordu. Ben şimdi büyüdüm kardeşlerime bakıyorum" dedi. 11 yaşındaki çocuğun röportajı sosyal medyada gündem oldu. 

'Sen Ne Dersin' adlı Youtube kanalında yapılan sokak röportajı sırasında 11 yaşındaki bir çocuk parmak kaldırıp "Bir şey diyebilir miyim?" dedi ve söz istedi. Muhabirin söz vermesi üzerine konuşan çocuk "Benim babam emekli maaşı 2 bin lira alıyor. Ben küçükken annem bana bakıyordu. Ben şimdi büyüdüm kardeşlerime bakıyorum. Kime yetecek 2 bin lira? Biz 5 kişilik bir aileyiz. 11 yaşındayım bunları düşünüyorum" ifadesini kullandı. 
 
11 yaşındaki çocuğun röportajı sosyal medyada gündem oldu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da o anlarla ilgili "Boğazım düğüm düğüm çocuk..." notunu düştü. 
 
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 3
 
 
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 4
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 5
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 6
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 7
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 8
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 9
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 10
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 11
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 12
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 13
11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim? - Sayfa 14
 
 
sokak röportajıçocuk

Diğer Videolar

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı

CHP'li Tanrıkulu: 4 kişilik bir ailenin tükettiği aylık elektriğin fiyatı 4 yılda yüzde 100’den fazla zamlandı

Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler suçüstü yakalandı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ekim 2021

Akşener’den "Dindar bir anayasa olmalı, değişmez maddeler konmamalıdır" diyen İsmail Kahraman'a tepki: Ailesinin yarısı FETÖ’den kaçak

Ebrar Karakurt: Gümüş ve bronz madalya beni kesmiyor; o altın eksik ve gelecek

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24