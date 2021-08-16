11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim?

Sokak röportajı sırasında söz alan 11 yaşındaki çocuk "Benim babam emekli maaşı 2 bin lira alıyor. Ben küçükken annem bana bakıyordu. Ben şimdi büyüdüm kardeşlerime bakıyorum" dedi. 11 yaşındaki çocuğun röportajı sosyal medyada gündem oldu.

'Sen Ne Dersin' adlı Youtube kanalında yapılan sokak röportajı sırasında 11 yaşındaki bir çocuk parmak kaldırıp "Bir şey diyebilir miyim?" dedi ve söz istedi. Muhabirin söz vermesi üzerine konuşan çocuk "Benim babam emekli maaşı 2 bin lira alıyor. Ben küçükken annem bana bakıyordu. Ben şimdi büyüdüm kardeşlerime bakıyorum. Kime yetecek 2 bin lira? Biz 5 kişilik bir aileyiz. 11 yaşındayım bunları düşünüyorum" ifadesini kullandı.