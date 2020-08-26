11. kattan havuza düştü, hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi apartmanın 11. katından sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybetti. Sitenin 11. katındaki dairede oturan Cemal Türköz iddiaya göre balkondan düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Türköz'ün sitenin havuzuna düştüğü ve çevredekilerin yaralanan Türköz'ü havuzdan çıkarttıkları görülüyor. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Cemal Türköz, hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.