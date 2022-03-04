11 Eylül saldırısının hiç yayınlanmamış yeni bir kaydı yayınlandı!

T24 Video Haber Merkezi

Bir Youtube kullanıcısı 11 Eylül saldırılarının hiç yayınlanmamış bir kaydını paylaştı.

Yayınlanan video, ikinci uçağın kulelerden biri olan Güney Kulesi'ne çarptığı anı gösteriyor.

Kevin Westley'in Youtube kanalına yüklenen video kısa sürede 2 milyondan fazla izlendi.

Westley'in videosu, ikinci uçak Güney Kulesi'ne çarptığında ortaya çıkan panik ve korkuyu yakalıyor.

Videoyu yükleyen kullanıcı, kaydın geç yayınlanması hakkında gelen yorumlara yanıt verirken, videoyu 2000'li yıllarda yüklediğini belirterek "Videonun gizli olduğunu fark ettim ve herkese açık hale getirdim" dedi.