1000'den fazla kişi iPhone 7'ye matkapla kulaklık girişi açmış!

iPhone 7’deki önemli değişikliklerden biri, standart kulaklık girişinin kaldırılması oldu. Apple’ın geliştirdiği şarj ve USB bağlantısına yarayan Lightning girişinden yeni kulaklıklar bağlanıyor fakat standart kulaklıklar için bir aparat da bulunuyor. Fakat YouTube üzerinde yayılan bir şaka videosuna inanan kimi kullanıcılar telefonlarına matkapla kulaklık girişi açmaya kalktı. Apple’a gelen çok sayıda arıza ve şikayet telefonu üzerine şirketin konuyu araştırdığı ve bu şaka videosuna inananların telefonlarını deldiği ortaya çıktı. Ayrıca videonun altındaki yorumlar da pek çok kullanıcının bu şakayı gerçek sandığını ortaya koyuyor. Yapılan yorumlardan bazılarında kullanıların ne tür matkap ucu kullanıldığı yönünde ciddi sorular sorduğu da görülüyor. Apple’a gelen ve internette bu durumda açıklama yapanlara bakılarak, telefonuna matkapla delik açan Amerikalı sayısının 1000’in üzerinde olduğu tahmin ediliyor.