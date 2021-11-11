100 saattir aranan yaşlı kadını, 'kayıp haberi' yapmaya giden muhabirler buldu

Denizli'de mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan Emine Aksoy , 100 saat sonra arama çalışmalarını haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Hüseyin Yılmaz ile TRT muhabiri Murat Demirbilek tarafından bulundu.

Denizli'de mantar toplamak için ormana giden Emine Aksoy 4 buçuk gündür kayıptı. Ormana oğlu ile birlikte giden Aksoy bir süre sonra kayboldu. Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayıp bir umutla döndüğü evinde de annesine ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi.

AFAD ve AKUT gece gündüz aradı

AFAD, AKUT, jandarma, gönüllü sivil toplum kuruluşları ve köylülerin katılımıyla gece gündüz devam eden arama çalışmalarında, yaşlı kadının kaybolduğu engebeli Ercek Dağı arandı.

Kayıp kadını haberini yapmaya giden muhabir buldu

Soğuk ve olumsuz hava koşullarına rağmen geçen 100 saatte kendisinden haber alınamayan Emine Aksoy’dan müjdeli haber bugün öğleden sonra geldi. Yaşlı kadının bulunması için yaklaşık 4.5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İHA Denizli muhabiri Hüseyin Yılmaz ile TRT muhabiri Murat Demirbilek dağlık arazide ekiplere ulaşmaya çalışırken bir anda yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı kadını fark etti.

Yaşlı kadının yanına gittiğinde yaşayıp yaşamadığını kontrol eden muhabirler, Emine Aksoy’un yaşadığını fark edince sevinç yaşadılar. Olay yerinde yaşlı kadına ilk müdahaleyi yapan gazeteciler, durumu ekiplere haber vererek bulundukları yeri tarif etti.

Dağda kaybettiği annesine sarılıp ağladı

Muhabirler tarafından bulunan yaşlı kadından gelen iyi haber üzerine, birlikte mantar toplamaya gittiği oğlu Osman ve diğer oğlu Mehmet Ali, jandarma ekipleriyle birlikte Emine Aksoy’un bulunduğu bölgeye geldi.