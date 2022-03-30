100 gündür ölüm orucunda olan Sibel Balaç'ın annesi, Adalet Bakanlığı'na seslendi: Evladımın sesini duyun

Ankara’da, Sincan Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 100'üncü gününe giren eski öğretmen Sibel Balaç'ın annesi Nuray Balaç, Adalet Bakanlığına seslenerek "Evladımın sesini duyun" dedi.

Kızının haksızlığa uğradığı için böyle bir eyleme başvurduğunu söyleyen anne Balaç, kızının sağlık durumunun da giderek kötüye gittiğini dile getirdi. Kızının haksızlığa gelemediği için böyle bir eylem başlattığını ifade eden anne Balaç, Adalet Bakanlığı ve televizyon kanallarına mektup yazdığını ancak bir yanıt alamadığını söyledi.

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu'nun Youtube kanalında kızının yaşadığı sorunları anlatan Nuray Balaç, "Eroin satan, insan satan dışarda geziyor. Bu kadar da yapılmaz bu evlatlara" dedi.

Ne Olmuştu?

Zihinsel engelliler öğretmenliği yapan Sibel Balaç, sürgün ve mobbinge uğradığını söyleyerek 2018 yılında görevinden istifa etti. Balaç, aynı yıl, Kanun Hükmü Kararname’yle (KHK) işinden ihraç edilen memur, öğretmen ve akademisyenlerin, Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde gerçekleştirdikleri “işimi geri istiyorum” eylemlerine katıldı.

Yüksel Caddesi’ndeki eylemcilerle birlikte 10 Aralık 2018’de gözaltına alınan Sibel Balaç, 18 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adil yargılanma hakkının ihlal edilerek kendisine 8 yıl bir ay 15 gün ceza verildiğini öne süren Balaç, başta adil yargılanma koşullarının sağlanması olmak üzere, talepleri karşılanıncaya kadar ölüm orucuna başladığını duyurdu.