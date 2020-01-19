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10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı: Sakalı alana saç bedava!

19 Ocak 2020 12:27

Malatya’da yaşayan Abdullah Özkaya, 10 yıl boyunca uzattığı 42 santimlik sakalını satışa çıkardı. Özkaya, sakalını alana yanında 60 santimlik saçını da hediye edeceğini söyledi.

Malatya’da sinema-tiyatro oyunculuğu ve kamera arkasında da görev yapan 28 yaşındaki Abdullah Özkaya, 2010 yılından itibaren uzattığı sakalını satışa çıkarttı. Özenle büyüttüğü ve 42 santim uzunluğa getirdiği sakalını askere gitmeden önce internet üzerinden 10 bin TL’ye satıl ığa çıkarttığını söyleyen Özkaya, buradan elde edeceği parayla hem askerlik masraflarını karşılayacağını hem de bir arkadaşına evlenmesi için yardım edeceğini söyledi.

Sakalını alan kişiye 60 santimetre uzunluğundaki saçlarını da hediye edeceğini dile getiren Özkaya, saç ve sakal uzatmanın zorlu bir bakım süreci gerektiğini ifade etti. Yolda görenlerin ilgisiyle de karşılaştığını dile getiren Özkaya, “Türkiye’de en uzun sakalın bende olduğunu biliyorum. 42 santim uzunluğunda sakalımı internetten açık arttırmaya sundum, alıcı çıkmasını bekliyorum” dedi.

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