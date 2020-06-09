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10 yıldır kekik aromalı karpuz üretiyor: Talep çok yoğun

09 Haziran 2020 12:46

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde yaşayan ve tarımla uğraşan İrfan Ateş, karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu vererek, kekik aromalı karpuz üretti. Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen İrfan Ateş, 10 yıldır karpuzlarına kekik suyu verdiğini ifade etti.

Damıtma sistemi ile kekik suyu veriliyor

İrfan Ateş, dağdan topladığı kekikleri kazanda kaynattıktan sonra damıtma sistemiyle karpuzlara verdiğini belirterek, "Karpuzu ekiyorum, bir kilograma ulaştıklarında da damıtma sistemiyle kekik suyunu veriyorum. Kekik suyunun yanında pancar melezi ve pekmez de veriyorum. Zamanla kekik suyunun aroması karpuza işliyor" dedi.

Kekiğin faydasıyla karpuzun bir araya geldiğini kaydeden İrfan Ateş, "30-40 sene önce yediğimiz karpuzlar gibi oluyor. Kekik aromalı karpuzumuza talep çok yoğun. 10 senedir yapıyorum ama bu sene talep daha da arttı. Vatandaşlarımız ağız tadıyla karpuz yesin istiyoruz" diye konuştu.

Kilosı 6 liradan satılıyor

Kekik aromalı karpuza Ankara'dan bile talep olduğuna dikkat çeken Ateş, "Alanya, Fethiye olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden talep geliyor. Bu sene yaz bitene kadar kekik aromalı karpuz yetiştirmeye devam edeceğim" dedi. Karpuzun, 10 kilometreye kadar servis yaptıkları evlere kilosunu 6 liradan sattıklarını bildiren İrfan Ateş, bahçeden satışın ise 5 lira olduğunu kaydetti.

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