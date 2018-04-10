T24 LogoT24 Logo
Haberler

10 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba: İdamımı istiyorum, bu acıya dayanamayacağım

10 Nisan 2018 20:16

İstanbul Fatih'te geçen yıl, 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak öldüren baba, ''İdamımı istiyorum gerekirse imza da vermeye hazırım. Bu acıya dayanamayacağım'' dedi. İstanbul Fatih'teki evinde, 5 Kasım 2017'de eşiyle boşanma aşamasında olan ve 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle hakkında dava açılan Nezir Türkoğlu'nun yargılanması sürüyor. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu ile müşteki Neriman Türkoğlu'nun avukatları Esin Yeşilırmak, Fuat Turgut ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Hatice Boz katıldı. Duruşma, mahkemeye celse arası gelen evrakların okunmasıyla başladı. Gelen evraklara ve taleplere ilişkin taraflara görüşleri soruldu. Müdahil ve müşteki avukatları, sanık Nezir Türkoğlu'nun tutukluluk halinin devamını ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı Seçkin Yılmaz da eksikliklerin giderilmesini ve dosyada bulunan somut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin sürmesini istedi. Sanık Nezir Türkoğlu da ''Ben idamımı istiyorum gerekirse imza da vermeye hazırım. Bu acıya dayanamayacağım'' dedi. Mahkeme heyeti, sanık Nezir Türkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, sanığın cezai ehliyeti ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Nezir Türkoğlu'nun "kasten yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından da 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ETİKETLER

10 yaşındaki oğlunu öldürdübabaidamımı istiyorumidamfatih

Diğer Videolar

48. İstanbul Müzik Festivali 'Beethoven'ın Aydınlık Dünyası' temasıyla 2 Haziran'da | 'Bebeklere Beatles' projesi, Türkiye'li ve sığınmacı gençlerin çok dilli korosu da yer alacak

Mersin'de sağlıkçılardan kısa süreli iş bırakma eylemi

'Üstü kirli' diye çocuğu otobüsten atan, tepki gösteren yolcuyu da darp eden otobüs şoförü uzaklaştırıldı

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde

16. duruşma yarın; işte 7 yıldır adalet aranan Berkin Elvan davasının 2 dakikalık özeti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24