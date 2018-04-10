10 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba: İdamımı istiyorum, bu acıya dayanamayacağım

İstanbul Fatih'te geçen yıl, 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak öldüren baba, ''İdamımı istiyorum gerekirse imza da vermeye hazırım. Bu acıya dayanamayacağım'' dedi. İstanbul Fatih'teki evinde, 5 Kasım 2017'de eşiyle boşanma aşamasında olan ve 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle hakkında dava açılan Nezir Türkoğlu'nun yargılanması sürüyor. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu ile müşteki Neriman Türkoğlu'nun avukatları Esin Yeşilırmak, Fuat Turgut ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Hatice Boz katıldı. Duruşma, mahkemeye celse arası gelen evrakların okunmasıyla başladı. Gelen evraklara ve taleplere ilişkin taraflara görüşleri soruldu. Müdahil ve müşteki avukatları, sanık Nezir Türkoğlu'nun tutukluluk halinin devamını ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı Seçkin Yılmaz da eksikliklerin giderilmesini ve dosyada bulunan somut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin sürmesini istedi. Sanık Nezir Türkoğlu da ''Ben idamımı istiyorum gerekirse imza da vermeye hazırım. Bu acıya dayanamayacağım'' dedi. Mahkeme heyeti, sanık Nezir Türkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, sanığın cezai ehliyeti ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Nezir Türkoğlu'nun "kasten yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından da 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.