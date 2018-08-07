10 yaşındaki çocuğu kimliği belirsiz adam kemerle dövdü

Şanlıurfa'da, simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde, kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. EVİNDE YAKALANDI… Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Dövülen çocuğun B.A. olduğu belirlenirken, onu kemerle döven Y.B. ise evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.B., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Görüntülerde dayak yiyen B.A'nın ise Çocuk Şubesi ekiplerince ifadesine başvurulacağı belirtildi.