10 yaşındaki Ceylin'in katil zanlısına linç girişimi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen, "Polise haber vermeyin.Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik’in cansız bedeni bulundu. Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşuları S.T.’nin evinde yapılan aramada ölü olarak bulundu. Atik'in ailesi ve çevredekiler katil zanlısı S.T'ye linç girişiminde bulundu. Evde yakalanan cinayet zanlısı kadının ilk ifadesinde, "Ceylin evde su içiyordu. Düşüp hayatını kaybedince korktum ve onu sakladım" dediği öğrenildi.