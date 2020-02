Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN '30 For 30' isimli belgesel programı için bir Michael Jordan bölümü üzerinde çalıştıklarına dair kısa bir video yayınladı. 2019'da yayınlanması planlanan ve 'The Last Dance' ismi ile çıkacağı söylenen belgesel serisi Netflix üzerinden yayınlanacak. 10 saat süreceği ve bölümler halinde yayınlanacağı açıklanan belgeselin, Jordan'ın en parlak dönemlerine uzun bir bakış sunacağı düşünülüyor.