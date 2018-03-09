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10 liradan satılan cep telefonları izdiham yarattı

09 Mart 2018 16:07

İstanbul'daki PTT kargo şubelerinden yasal süresinde alınmayan veya unutulan eşyaların satışı izdihama neden oldu. Elektronikten kozmetiğe kadar bir çok ürün piyasa değerinin çok altında satılırken, 10 liraya satılan akıllı cep telefonları ise anında satıldı. Kargoda unutulan ve alınmayan eşyaların satışı bugün hem Avrupa hem de Anadolu Yakasındaki PTT merkezlerinde gerçekleşti. PTT'nin Acıbadem'deki Anadolu Yakası Müdürlüğü'nde saat 10.00'da başlayan satış izdihama neden oldu. Aralarında sıfır telefonların da olduğu akıllı cep telefonları en çok rağbet gören ürün oldu. Cep telefonlarının 10 liradan, parfümler ve kol saatleri 5 liradan satıldı. Kapış kapış giden cep telefonları 15 dakika tükendi. PTT kargo şubelerinden yasal süresinde alınmayan veya unutulan eşyalar, prosedür gereği dönem dönem satışa çıkarıldığı öğrenildi.

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